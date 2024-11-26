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الجيزة تزيل 30 تعدي على نهر النيل في حملة مكثفة (صور) - أخبار كلمتك

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الجيزة تزيل 30 تعدي على نهر النيل في حملة مكثفة (صور) - أخبار كلمتك

الجيزة تزيل 30 تعدي على نهر النيل في حملة مكثفة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:18 مساءً -  نفذت محافظة الجيزة حملة مكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على أهمية هذه الحملات في الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، مشيرا إلى أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي.

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نتائج إيجابية لحملة التعديات

 وأسفرت الحملة عن إزالة 30 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بقرى الأخصاص وأم دينار والقطا وعزبة ربيع، وتم تسليم الأراضي المستردة إلى الجهات المختصة، وتم تنفيذ هذه الحملة بالتعاون بين مركز ومدينة منشأة القناطر والإدارة العامة لحماية نهر النيل جنوب فرع رشيد، تحت غطاء أمني من مديرية أمن الجيزة.

 

توجيهات محافظ الجيزة لرؤساء المدن والأحياء

 ووجه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة.
 

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تسهيلات من محافظة الجيزة لتقنين الأوضاع

 وفي سياق متصل، أعلن محافظ الجيزة عن تخفيض نسبة مقدم التعاقد للراغبين في تقنين أوضاع الأراضي التي تقدموا بطلبات بشأنها. ويشمل ذلك تخفيض النسبة إلى 15% وتقسيط الباقي على سنوات عديدة بفائدة مخفضة. كما منح المحافظ مهلة 45 يومًا للمتقاعسين عن سداد أقساط البيعات لسدادها مع إعفائهم من غرامات التأخير.

وتؤكد هذه الحملة على عزم الدولة على حماية أراضيها وثرواتها، وتشجع المواطنين على التعاون مع الجهات المعنية لحل مشاكل التعدي على الأراضي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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