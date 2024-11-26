تفاصيل إحالة مسئولي 4 مراكز شباب بالجيزة للتحقيق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:21 مساءً - قرر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، إحالة جميع مسؤولي أربعة مراكز شباب إلى الشؤون القانونية عقب زيارات مفاجئة شملت أربع إدارات اليوم الثلاثاء.

تأتي هذه التحركات ضمن رؤية الصبروط لأهمية العمل الميداني ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي شدد على ضرورة متابعة سير العمل ميدانيًا لضمان تقديم خدمات فاعلة للشباب.

رافق الصبروط في جولته أحمد شرف، مدير إدارة الاستراتيجية، والعلاقات العامة والإعلام حيث جاءت البداية في إدارة جنوب الجيزة بمركز شباب القصبجي الذي كان مغلقًا، ليتم على الفور إحالة جميع العاملين به للتحقيق، كما تكرر المشهد في مركز شباب البكباشي الذي وُجد مغلقًا أيضًا ليُصدر الصبروط القرار ذاته بحق العاملين فيه.

وفي إدارة أبو النمرس بمركز شباب منيل شيحة لم يتواجد عاملين أثناء أوقات العمل الرسمية، مما أدى إلى إحالتهم جميعًا للشؤون القانونية.

كما شمل القرار مركز شباب أم خنان التابع لإدارة الحوامدية، حيث رُصد غياب العاملين، وأُحيلوا بدورهم للتحقيق.

وخلال الجولة، تفقد الصبروط أيضًا مركز شباب مني الأمير بإدارة الحوامدية واطمأن على سير العمل، الذي يتم بشكل جيد بينما وجه بضرورة طرح استثماري لإقامة كافتيريا في مركز شباب الشيخ عتمان بالإدارة ذاتها.

وأكد الصبروط في تصريحات: “لا تهاون مع أي تقصير أو غياب عن العمل. الجولات المفاجئة مستمرة لضمان تقديم أفضل الخدمات للشباب

وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة اتحاد الجودو بتشكيله الجديد

من ناحية أخرى، التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة اتحاد الجودو الجديد برئاسة محمد مطيع.

هنأ وزير الشباب والرياضة مجلس إدارة اتحاد الجودو الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في إدارة الاتحاد وتحقيق مزيد من الإنجازات للرياضة المصرية على المستويين المحلي والدول، مشددا على أهمية المرحلة المقبلة، والتركيز على وضع رؤية واضحة للاتحاد تشمل خطط إعداد اللاعبين وبرامج تطويرهم، استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في لوس أنجلوس 2028.

وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة اتحاد الجودو بتشكيله الجديد

وشدد الوزير على أهمية حوكمة الأداء المالى والإدارى فى ضوء اللوائح المنظمة ومنها لوائح السفر والاشتراطات الطبية ولوائح الدعم المالي.

وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة اتحاد الجودو بتشكيله الجديد

كما شدد الوزير على أهمية استثمار الاتحاد في الرياضيين الحاليين والعمل على تطوير قدراتهم، قائلًا: "إن النجاح في البطولات الكبرى لا يتحقق إلا من خلال رؤية استراتيجية واضحة تستثمر في الكوادر الرياضية الشابة، وتضع الأسس لتأهيل أبطال قادرين على المنافسة ورفع اسم مصر عاليًا. نحن على ثقة بقدرة مجلس إدارة الاتحاد الجديد على تحقيق ذلك، خاصة مع وجود قيادة واعية وفريق عمل متميز".

وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة اتحاد الجودو بتشكيله الجديد

كما استمع الوزير إلى رؤى وأفكار مجلس الإدارة الجديد حول تطوير الاتحاد ودعم رياضة الجودو في مصر، مشيرًا إلى دعم الوزارة الكامل لكل المبادرات التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية لهذه الرياضة.

وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة اتحاد الجودو بتشكيله الجديد

وجاء تشكيل مجلس ادارة اتحاد الجودو كالتالي: محمد مطيع، رئيس مجلس الادارة، وعضوية كل من: "طارق عز الدين، حسام الدين عوض الله، أحمد عبدالحميد مصطفى، ياسر محروس، إيهاب أبو زيد، محمد سيد أحمد، أحمد المنشاوي".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.