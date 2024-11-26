في تمام العاشرة مساء، إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:58 مساءً - قالت مصادر مطلعة، الثلاثاء، إنه من المتوقع إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، الليلة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت بيروت.

إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

وقالت المصادر، إنه رغم تصعيد الاحتلال الإسرائيلي وتكثيف الضربات خلال الساعات الماضية، يبدو أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان أصبح وشيكًا.

وتابعت المصادر لقناة "العربية" السعودية، أنه من المتوقع الإعلان عن وقف النار بين الجانب اللبناني وإسرائيل الليلة الساعة العاشرة بتوقيت بيروت (20.00 بتوقيت جرينتش).

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كما أوضحت المصادر المطلعة على سير التسوية، أن قرار وقف النار في لبنان سيعلن الليلة ويكون نافذًا بداية من صباح غد.

وكان أعلن مسئول إسرائيلي، أن اتفاق وقف إطلاق النار يضمن حرية تحرك إسرائيل في الداخل اللبناني، عند حصول أي انتهاك.

اتفاق وقف إطلاق النار يضمن حرية إسرائيل العمل فى لبنان

فيما شدد المتحدث باسم حكومة الاحتلال، ديفيد مينسر، على أن "الاتفاق سيحافظ على حرية إسرائيل في العمل دفاعًا عن نفسها لإزالة تهديد حزب الله"، حسب قوله.

وتابع، أنه "سيتيح أيضًا عودة سكان الشمال لمنازلهم بأمان".

يشار إلى أن إسرائيل كثفت ضرباتها خلال الساعات الماضية. إذ شنت سلسلة من الغارات المتزامنة على الضاحية الجنوبية لبيروت بعيد إصدار الجيش الاسرائيلي تحذيرات جديدة للسكان لإخلاء مناطق فيها.

كما استهدفت غارة إسرائيلية قلب بيروت، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص على الأقل، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية.

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