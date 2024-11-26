رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثالثة بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:06 مساءً - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثالثة وذلك طبقا للائحة مسابقة الدوري المصري “دوري nile” ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة فاركو وإنبي

توقيع غرامة مالية على نادي فاركو قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب عدم تواجد سيارتي الإسعاف والمهمات الطبية اللازمة لها في الوقت المحدد.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

إيقاف كوروسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد.

مباراة الأهلي والاتحاد

إيقاف طاهر محمد طاهر لاعب فريق الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الزمالك والمصري، كلمتك

مباراة الزمالك والمصري

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100000 جنيه وتوجيه لفت نظر وذلك بسبب السباب الجماعي لجمهوره ضد حكم المباراة ولاعبي الفريق المنافس.

مباراة حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا

إيقاف فخري لاكاي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الحصول على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

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