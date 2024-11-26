عاجل:اصابة شاب برصاص مسلح - أخبار كلمتك

عاجل:اصابة شاب برصاص مسلح - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي:الوضع المعيشي لليمنيين في اسوأ مراحله - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي:الوضع المعيشي لليمنيين في اسوأ مراحله - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:22 - يدخل حيز التنفيذ غدا.. نص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:22 - يدخل حيز التنفيذ غدا.. نص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:22 - مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:22 - مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:22 - حالة الطقس.. منار غانم تكشف لـ كلمتك موعد تحسُّن درجات الحرارة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:22 - حالة الطقس.. منار غانم تكشف لـ كلمتك موعد تحسُّن درجات الحرارة - أخبار كلمتك

استياء وغضب.. برلماني يطالب بالكشف عن سبب حرمان السويس من سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

استياء وغضب.. برلماني يطالب بالكشف عن سبب حرمان السويس من سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

مشاهدة مباراة برشلونة وبريست بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

مشاهدة مباراة برشلونة وبريست بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ماجد راجع».. نور النبوي يكشف عن موعد طرح فيلم الحريفة 2 بدور العرض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ماجد راجع».. نور النبوي يكشف عن موعد طرح فيلم الحريفة 2 بدور العرض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أمير كرارة وأشرف عبد الباقي أبرز حضور العرض الخاص لـ فيلم «مين يصدق» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أمير كرارة وأشرف عبد الباقي أبرز حضور العرض الخاص لـ فيلم «مين يصدق» - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميكالي بعد تأهل منتخب الشباب لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميكالي بعد تأهل منتخب الشباب لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

دوري أبطال إفريقيا، الأهلي يفوز على ستاد أبيدجان 4-2 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
دوري أبطال إفريقيا، الأهلي يفوز على ستاد أبيدجان 4-2 - أخبار كلمتك

دوري أبطال إفريقيا، الأهلي يفوز على ستاد أبيدجان 4-2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:11 مساءً - فاز النادي الأهلي على ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمود كهربا الهدف الأول والرابع، فيما سجل محمد مجدي أفشة الهدف الثاني للأحمر، كما سجل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي الهدف الثالث في ستاد أبيدجان الإيفواري بالدقيقة 25، بينما سجل كونيه لاعب ستاد أبيدجان الهدف الأول بالدقيقة 36 وإليسيه الهدف الثاني بالشوط الثاني من المباراة.

d806cb351a.jpg
c68d838849.jpg
4d672de74e.jpg
e5d73ab271.jpg
c57ea94532.jpg
a218cdc900.jpg
7506a2fd20.jpg
22e8bf2762.jpg
6ddd6ba04a.jpg
b38415e68e.jpg
cef8ee4561.jpg
1fa931f287.jpg
0da8cf676f.jpg
7bea6c88a1.jpg

تشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان الإيفواري 

وجاء تشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان مكون من: 

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم  ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة. 

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد ومحمود كهربا.

71e9cf42f4.jpg

وجلس على دكة البدلاء الأهلي أمام ستاد أبيدجان كل من: عمر كمال وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

قائمة الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان

حراسة المرمي: الشناوي، شوبير، مخلوف 

خالد عبد الفتاح، عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، بيرسي تاو، رضا سليم، كهربا، أكرم توفيق، كريم الدبيس، حسين الشحات، مروان عطية، يحيى عطية الله، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، الساعي، كوكا، طاهر محمد طاهر.   

واستبعد السويسري مارسيل كولد مدرب الأهلي كل من: يوسف أيمن، وسام أبو علي، أشرف داري، كريم نيدفيد، علي معلول، حمزة علاء، مصطفى أبو الخير، كريم فؤاد، محمد هاني، سمير محمد، محمد عبدالله. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 06:49 - قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق