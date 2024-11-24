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الاتحاد يتخطى الفتح بثنائية ويعتلي صدارة ترتيب الدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

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الاتحاد يتخطى الفتح بثنائية ويعتلي صدارة ترتيب الدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

الاتحاد يتخطى الفتح بثنائية ويعتلي صدارة ترتيب الدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - فاز فريق الاتحاد علي الفتح بهدفين مقابل لاشيئ في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم على ملعب “ الأمير عبدالله فيصل” في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.  

وكان الاتحاد سجل هدف في الدقيقة 19 عن طريق صالح الشهري قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتلغي الهدف. 

واحرز فابينو الهدف الأول لصالح الاتحاد في الدقيقة 58، ثم نجح حسام عوار من تسجيل الثاني بالدقيقة الاولي من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة.

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تشكيل الاتحاد أمام الفتح 

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تشكيل الفتح أمام الاتحاد

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ترتيب الاتحاد والفتح في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يتصدر فريق الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة وياتي خلفه الهلال برصيد 28 نقطة، بينما علي الجانب الآخر يظل نادي الفتح متواجد في المركز الأخير برصيد 5 نقاط .

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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