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مصر تتصدر أكبر الاقتصادات الإفريقية خلال 2023 (إنفوجراف ) - أخبار كلمتك

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مصر تتصدر أكبر الاقتصادات الإفريقية خلال 2023 (إنفوجراف ) - أخبار كلمتك

مصر تتصدر أكبر الاقتصادات الإفريقية خلال 2023 (إنفوجراف ) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:58 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (مصر تتصدر أكبر الاقتصادات الإفريقية خلال 2023 اعتمادا على الناتج المحلي الإجمالي).

استمرارًا لجهود الدولة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري مع السوق الإفريقي من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول وتكتلات القارة، لا سيما اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA، إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة، وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بدول القارة السمراء. 

بالإضافة إلى تعزيز التعاون الصناعي مع الدول الإفريقية، وتسهيل منظومة النقل اللوجستي بين مصر ودول القارة، بالإضافة إلى انضمامها مؤخرًا لعضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA). 

ففي هذا الصدد، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع الجهات المعنية بإطلاق الخطة التنفيذية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الإفريقية، في 29 نوفمبر 2021، والتي تهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الإفريقية لتصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025. 

وللاستراتيجية ثلاث مراحل: المرحلة الأولى (يناير - ديسمبر) 2022، والتي تتضمن 10 دول، والمرحلة الثانية (يناير 2023 - يونيو 2024)، والتي تتضمن 8 دول، والمرحلة الثالثة (يوليو 2024 - ديسمبر 2025)، والتي تتضمن من 7 إلى 12 دولة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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