فتح التحقيق بحادثة الاعتداء على رئيس المحكمة العسكرية - أخبار كلمتك

أعلنت المحكمة الابتدائية للمنطقة العسكرية الثانية فتح تحقيق رسمي في حادثة اعتداء تعرض لها رئيس المحكمة العسكرية، القاضي فارس ناصر باقطيان، مساء الجمعة الماضي أثناء توجهه إلى قيادة المنطقة العسكرية. وأفاد القاضي باقطيان في محضر رسمي بأنه تعرض لمطاردة وتهديد من قبل شخصين من أفراد قسم شرطة ديس المكلا، ما دفعه لتقديم شكوى رسمية لتوضيح الملابسات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة.

وأكد القاضي باقطيان أنه رغم محاولته احتواء الموقف والتسامح مع الأطراف المعنية، إلا أن تطورات القضية أخذت أبعاداً أكبر بسبب سوء الفهم وتصرفات فردية من بعض الأطراف. وطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من القضاء العسكري ووزارة الداخلية والدفاع، بهدف ضمان الشفافية وتحديد المسؤوليات بشكل عادل.