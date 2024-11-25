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فتح التحقيق بحادثة الاعتداء على رئيس المحكمة العسكرية - أخبار كلمتك

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فتح التحقيق بحادثة الاعتداء على رئيس المحكمة العسكرية - أخبار كلمتك

فتح التحقيق بحادثة الاعتداء على رئيس المحكمة العسكرية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:43 صباحاً - كلمتك/خاص:

أعلنت المحكمة الابتدائية للمنطقة العسكرية الثانية فتح تحقيق رسمي في حادثة اعتداء تعرض لها رئيس المحكمة العسكرية، القاضي فارس ناصر باقطيان، مساء الجمعة الماضي أثناء توجهه إلى قيادة المنطقة العسكرية. وأفاد القاضي باقطيان في محضر رسمي بأنه تعرض لمطاردة وتهديد من قبل شخصين من أفراد قسم شرطة ديس المكلا، ما دفعه لتقديم شكوى رسمية لتوضيح الملابسات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة.

وأكد القاضي باقطيان أنه رغم محاولته احتواء الموقف والتسامح مع الأطراف المعنية، إلا أن تطورات القضية أخذت أبعاداً أكبر بسبب سوء الفهم وتصرفات فردية من بعض الأطراف. وطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من القضاء العسكري ووزارة الداخلية والدفاع، بهدف ضمان الشفافية وتحديد المسؤوليات بشكل عادل.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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