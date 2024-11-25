ارتفاع 4 أنواع، تعرف على أسعار الجبن في الأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع 4 أنواع، تعرف على أسعار الجبن في الأسواق - أخبار كلمتك

جولة تفقدية لرئيس هيئة الدواء المصرية ووزير خارجية بوليفيا بمدينة الدواء - أخبار كلمتك

جولة تفقدية لرئيس هيئة الدواء المصرية ووزير خارجية بوليفيا بمدينة الدواء - أخبار كلمتك

حقيقة إقالة مدرب باريس سان جيرمان من منصبه - أخبار كلمتك

حقيقة إقالة مدرب باريس سان جيرمان من منصبه - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

عمرو أديب: محمد صلاح بقى حاكم ليفربول ويجب ترقيته وإعادة ترتيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

عمرو أديب: محمد صلاح بقى حاكم ليفربول ويجب ترقيته وإعادة ترتيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

مقتل 23 شخصا سقط بهم أتوبيس في واد بالبرازيل (فيديو) - أخبار كلمتك

مقتل 23 شخصا سقط بهم أتوبيس في واد بالبرازيل (فيديو) - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الإثنين (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الإثنين (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

انتخابات الإعادة للمرشحين للاتحادات الطلابية بالجامعات اليوم - أخبار كلمتك

انتخابات الإعادة للمرشحين للاتحادات الطلابية بالجامعات اليوم - أخبار كلمتك

بعثة إنيمبا النيجيري تصل إلى مطار القاهرة وتتوجه للإسماعيلية استعدادا لملاقاة المصري (صور) - أخبار كلمتك

بعثة إنيمبا النيجيري تصل إلى مطار القاهرة وتتوجه للإسماعيلية استعدادا لملاقاة المصري (صور) - أخبار كلمتك

لم يقوم بها الرئيس صالح.. صندوق الطرق يوزع سيارات فارهه على المطبلين بعدن - أخبار كلمتك

لم يقوم بها الرئيس صالح.. صندوق الطرق يوزع سيارات فارهه على المطبلين بعدن - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

أسعار الذهب اليوم الإثنين (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسعار الذهب اليوم الإثنين (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الإثنين (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 02:02 صباحاً - ننشر أسعار الذهب اليوم  في الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4320 جنيهًا

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3780 جنيهًا 

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3240 جنيهًا 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30240 جنيهًا.

 

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

سجلت أسعار المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية قوية، مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن بسبب تصاعد حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 5.7 بالمئة، لتسجل أفضل أداء أسبوعي منذ مارس 2023.

 

وتسبب ازدياد حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا في ارتفاع أسعار الذهب هذا الأسبوع بأكثر من 170 دولارًا من أدنى مستوى لها في شهرين عند 2536.71 دولار الخميس الماضي.

أسعار الأونصة العالمية تتجاوز 2700 دولار

 

وتجاوز الذهب مستوى 2700 دولارا للأونصة للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين.

وخلال تداولات الجمعة، صعد الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1.5 بالمئة، ليصل إلى 2709.24 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 6 نوفمبر.

واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 1.4 بالمئة عند 2712.20 دولارًا

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

رئيس شعبة الدواجن: انخفاض حاد في أسعار البيض بسبب التركي (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق