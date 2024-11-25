رئيس شعبة الدواجن: انخفاض حاد في أسعار البيض بسبب التركي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:08 صباحاً - أسعار البيض، قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية: "بعض منتجي البيض تجاوزوا في الأسعار ووضعوا هامش ربح مرتفع".

سعر كرتونة البيض التركي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "الدولة تدخلت لضبط السوق واستوردت البيض التركي، وطرحته في الأسواق بسعر 150 جنيها للكرتونة".

أسعار الدواجن تواصل الانخفاض اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 انخفاض جديد في سعر طبق البيض اليوم الأحد بالأسواق

سعر كرتونة البيض المحلي

ولفت إلى أن هناك انخفاضا حادا في أسعار بيض المائدة في الأسواق حاليا بسبب استيراد البيض التركي لمصر، وأصبح البيض المحلي أرخص من التركي وتُباع الكرتونة بـ 148 جنيها.

أسعار الدواجن

وأشار إلى أن أسعار الدواجن الآن في الأسواق مستقرة وتباع للمواطن بسعر 82 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن الأحد

سجلت أسعار الدواجن انخفاضًا في الأسواق الأحد 24 نوفمبر 2024؛ لليوم الثاني على التوالي؛ وانخفض سعر كيلو الفراخ اليوم نحو جنيهين في الكيلو؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وبلغ سعر طبق البيض لعدد 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.



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