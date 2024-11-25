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الحوثيين يعلنون موقف جديد من فرض عقوبات على الاحمر - أخبار كلمتك

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الحوثيين يعلنون موقف جديد من فرض عقوبات على الاحمر - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون موقف جديد من فرض عقوبات على الاحمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 01:48 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال القيادي بمليشيا الحوثيين محمد البخيتي:لسنا نادمين على إدانة تصنيف أمريكا لحميد الاحمر كإرهابي حتى وإن احتفل هو وجماعته اليوم بتصنيف نيوزلندا لأنصار الله كمنظمة ارهابية.
واضاف: نحمل قضية أمة ونتحرك في سياق تحقيق مصالحها لا في سياق مصالح اعدائها، وكل إناء بالذي فيه ينضحُ.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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