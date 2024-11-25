قال القيادي بمليشيا الحوثيين محمد البخيتي:لسنا نادمين على إدانة تصنيف أمريكا لحميد الاحمر كإرهابي حتى وإن احتفل هو وجماعته اليوم بتصنيف نيوزلندا لأنصار الله كمنظمة ارهابية.
واضاف: نحمل قضية أمة ونتحرك في سياق تحقيق مصالحها لا في سياق مصالح اعدائها، وكل إناء بالذي فيه ينضحُ.
الحوثيين يعلنون موقف جديد من فرض عقوبات على الاحمر - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 01:48 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال القيادي بمليشيا الحوثيين محمد البخيتي:لسنا نادمين على إدانة تصنيف أمريكا لحميد الاحمر كإرهابي حتى وإن احتفل هو وجماعته اليوم بتصنيف نيوزلندا لأنصار الله كمنظمة ارهابية.
قال القيادي بمليشيا الحوثيين محمد البخيتي:لسنا نادمين على إدانة تصنيف أمريكا لحميد الاحمر كإرهابي حتى وإن احتفل هو وجماعته اليوم بتصنيف نيوزلندا لأنصار الله كمنظمة ارهابية.
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