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عمرو أديب: محمد صلاح بقى حاكم ليفربول ويجب ترقيته وإعادة ترتيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

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عمرو أديب: محمد صلاح بقى حاكم ليفربول ويجب ترقيته وإعادة ترتيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

عمرو أديب: محمد صلاح بقى حاكم ليفربول ويجب ترقيته وإعادة ترتيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 02:30 صباحاً - تغنى الإعلامي عمرو أديب، بالأداء المميز الذي يقدمه محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

 

ترقية محمد صلاح 

وقال عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "الآن يجب أن تبحثوا لمحمد صلاح عن لقب غير فخر العرب، هذا الرجل يجب أن تتم ترقيته ويجب أن يتم تصعيده وتفخيمه وإعادة ترتيبه".

 

حاكم مدينة ليفربول 

وتابع: "محمد صلاح الملك ملك ليفربول، هذا الرجل شعرت اليوم خلاص هيبقى حاكم ليفربول، مدينة ليفربول هي كلها محمد صلاح، وعمل أرقام قياسية وعمل بطولات محلية وأهداف خيالية، والهدفين اللي جابهم وهم وضربة الجزاء غريبة، لعبه يدرس، كل حتة في جسمه وتفصيلة وعضلة بتقول قصة كفاح للوصول للعالمية".

معجزة محمد صلاح

وأكمل: "محمد صلاح يصل لمرحلة لم يصلها أي لاعب، ومافيش غير صلاح واحد ومحدش عمل اللي عمله صلاح، ويخلي النادي بتاعه يتربع على قمة الدوري الإنجليزي بفرق 8 نقاط ويحرز هدفه الـ300، المواطن المصري ده معجزة وأسطورة لما يحط حاجة في دماغه يعمل أشياء غير طبيعية، أديني كفاح ومنطق واستقامة وصحة واتفرج على المواطن المصري ماذا يفعل ويحقق، أنا مش مصدق إننا عايشين في عصر محمد صلاح".

رسالة عمرو أديب لـ نادي ليفربول

واختتم: "هذا الشاب محمد صلاح لو لم يتم تجديد عقده مع ليفربول لن يكون هناك ليفربول بعد ذلك، رحل المدرب وبقي صلاح، رحل ساديو ماني وبقي صلاح، رحل فيرمينو وبقي صلاح، يظل محمد صلاح على القمة، وهنا تقول لابنك شوف لما البني آدم يكافح قصة كفاح عظيمة".
 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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