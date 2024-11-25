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مبابي يكشف طبيعة علاقته مع فينيسيوس في ريال مدريد - أخبار كلمتك

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مبابي يكشف طبيعة علاقته مع فينيسيوس في ريال مدريد - أخبار كلمتك

مبابي يكشف طبيعة علاقته مع فينيسيوس في ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 04:09 صباحاً - أعرب الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، عن رضاه على أدائه، خلال الفوز الذي تحقق على حساب ليجانيس.


وتغلب ريال مدريد على مضيفه ليجانيس، بثلاثية نظيفة، ضمن لقاءات الجولة 14 من عمر الليجا.

وسجل مبابي، هدفه السابع في المسابقة هذا الموسم، مبتعدًا بفارق 8 أهداف عن المتصدر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

 

تصريحات مبابي


وقال مبابي في تصريحات لقناة ريال مدريد عقب المباراة: "أسعى دائمًا للفوز، لقد أتينا إلى هنا من أجل ذلك، بعد تعادل برشلونة أمس".

وأضاف "أعتقد أنني لعبت مباراة جيدة، في مركز مختلف (جناح أيسر)، يمكنني اللعب في أي مركز، أريد فقط المساعدة واللعب بشكل جيد".

وتابع "ربما سألعب في مركز مختلف مرة أخرى. أنا جاهز وهذه هي قصة مسيرتي، ألعب في اليمين واليسار والوسط، لا يهمني ذلك. أريد أن ألعب بشكل جيد ومساعدة الفريق".

وعن علاقته بفينيسيوس جونيور، قال: "لدي علاقة جيدة جدًا مع فيني، أفضل اللاعبين في ريال مدريد ونحن مستعدون للفوز".
 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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