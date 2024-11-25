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السهرة مع المنشاوي، خريطة التلاوات اليوم الإثنين بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

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السهرة مع المنشاوي، خريطة التلاوات اليوم الإثنين بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

السهرة مع المنشاوي، خريطة التلاوات اليوم الإثنين بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:06 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة يونس 5ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورتي يوسف - الرعد  30ق
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة فصلت  30 ق

44: 9 (ص) الختمة المجودة تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الحجر  15 ق
45: 10 (قرآن  قبل الظهر) تلاوة للشيخ / كارم الحريرى وما تيسر من سورة الشعراء  15ق
11:47 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد محمود عصفور وما تيسر من سورة مريم 30ق
02: 13 ( قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / صلاح شمس الدين  وما تيسر من سورة إبراهيم  15
27: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / عبدالرحمن الدروى  وما تيسر من سورة الذاريات     15ق


أما الختمة المجودة


كما نلتقي مع فقرة المصحف المجود للشيخ/ عبد الباسط عبد الصمد في 14:41 مدة التلاوة 29  ق
- والتلاوة من سورة العنكبوت تسبقها تقدمة  د /عبد الوهاب حمودة  ومدة التلاوة 5ق
17:00( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / فتحي المليجي وما تيسر من سورة النور 30 ق
17:34( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / محمد الصيفى  وما تيسرمن سورة إبراهيم  15ق
18:22( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / أحمد الرزيقى  وما تيسر من سورة آل عمران  30ق
19:37 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / عبدالواحد زكى راضي وما تيسر من سورة النمل  28ق
22:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل  وما تيسر من سور الإسراء والضحى والشرح    30ق
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سور الحشر – الطارق – الفجر- البلد 42ق
24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ /محمد عطية حسب وما تيسر من سورة طه 44 ق
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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