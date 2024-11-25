السهرة مع المنشاوي، خريطة التلاوات اليوم الإثنين بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:06 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة يونس 5ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورتي يوسف - الرعد 30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة فصلت 30 ق

44: 9 (ص) الختمة المجودة تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الحجر 15 ق

45: 10 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / كارم الحريرى وما تيسر من سورة الشعراء 15ق

11:47 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد محمود عصفور وما تيسر من سورة مريم 30ق

02: 13 ( قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / صلاح شمس الدين وما تيسر من سورة إبراهيم 15

27: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / عبدالرحمن الدروى وما تيسر من سورة الذاريات 15ق



أما الختمة المجودة



كما نلتقي مع فقرة المصحف المجود للشيخ/ عبد الباسط عبد الصمد في 14:41 مدة التلاوة 29 ق

- والتلاوة من سورة العنكبوت تسبقها تقدمة د /عبد الوهاب حمودة ومدة التلاوة 5ق

17:00( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / فتحي المليجي وما تيسر من سورة النور 30 ق

17:34( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / محمد الصيفى وما تيسرمن سورة إبراهيم 15ق

18:22( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / أحمد الرزيقى وما تيسر من سورة آل عمران 30ق

19:37 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / عبدالواحد زكى راضي وما تيسر من سورة النمل 28ق

22:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل وما تيسر من سور الإسراء والضحى والشرح 30ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سور الحشر – الطارق – الفجر- البلد 42ق

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ /محمد عطية حسب وما تيسر من سورة طه 44 ق



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