النصر السعودي يواجه الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:45 صباحاً - يخوض نادي النصر السعودي مواجهة قوية عندما يلتقي خارج ملعبه مع الغرافة القطري اليوم على إستاد الغرافة في الخور، ضمن الجولة الخامسة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة

ترتيب دوري أبطال آسيا

ويتصدر الهلال السعودي ترتيب دوري الغرب بـ 12 نقطة من أربع مباريات، بفارق الأهداف عن الأهلي السعودي، مقابل 10 نقاط للنصر السعودي، وثمانٍ للسد، وسبع للوصل، وأربع للغرافة، و3 لكل من الريان والاستقلال، ونقطتين لكل من برسيبوليس وباختاكور والشرطة، ونقطة للعين.

النصر ضد الغرافة



ويتطلع النصر للفوز الرابع ومواصلة المنافسة على الصدارة، وخسر الفريق آخر لقاء له أمام القادسية ضمن دوري "روشن السعودي للمحترفين".



في المقابل، يتطلع الغرافة للفوز من أجل التقدم في سلم الترتيب والوصول لدور الـ16، ولدى الفريق القطري فوز وتعادل، مقابل خسارة مباراتين، ولديه 6 أهداف مقابل دخول 8 أهداف في مرماه.

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