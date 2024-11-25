بالصور.. تشييع مهيب للحاج سالم صالح بوجليدة في مدينة عتق - أخبار كلمتك

شيع المئات من أبناء مدينة عتق في منطقة باكبيرة جثمان الحاج سالم صالح بوجليدة الذي توفي أثر مرض عضال.

حيث تم تشيعه ودفنه في مقبرة باكبيرة، وسط حضور رسمي وجموع من المواطنين وشخصيات قبلية.

و استقبل أبناء الفقيد التعازي من أبناء #شبوة، سائلين الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.