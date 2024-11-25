الرياضة - 09:20 - الأصفر عامل كام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:20 - الأصفر عامل كام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:20 - أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:20 - أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:20 - اعرف طريقك.. كثافات مرورية في محافظتي القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:20 - اعرف طريقك.. كثافات مرورية في محافظتي القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:20 - جلسة لـ مجلس الأمن اليوم حول الوضع في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:20 - جلسة لـ مجلس الأمن اليوم حول الوضع في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

ارتفاع إيرادات فيلم Gladiator II لـ 221 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي - أخبار كلمتك

ارتفاع إيرادات فيلم Gladiator II لـ 221 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي - أخبار كلمتك

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟ - أخبار كلمتك

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟ - أخبار كلمتك

5 أخطاء للفتيات عند قيادة السيارة - أخبار كلمتك

5 أخطاء للفتيات عند قيادة السيارة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الجولة التاسعة من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الجولة التاسعة من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

سفير إسرائيل لدى واشنطن: التوصل لاتفاق مع لبنان قد يحدث خلال أيام - أخبار كلمتك

سفير إسرائيل لدى واشنطن: التوصل لاتفاق مع لبنان قد يحدث خلال أيام - أخبار كلمتك

عاجل : إطلاق نار على شاب في شبوة - أخبار كلمتك

عاجل : إطلاق نار على شاب في شبوة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

بالصور.. تشييع مهيب للحاج سالم صالح بوجليدة في مدينة عتق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بالصور.. تشييع مهيب للحاج سالم صالح بوجليدة في مدينة عتق - أخبار كلمتك

بالصور.. تشييع مهيب للحاج سالم صالح بوجليدة في مدينة عتق - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً - كلمتك/ خاص

شيع المئات من أبناء مدينة عتق في منطقة باكبيرة جثمان الحاج سالم صالح بوجليدة الذي توفي أثر مرض عضال. 

حيث تم تشيعه ودفنه في مقبرة باكبيرة، وسط حضور رسمي وجموع من المواطنين وشخصيات قبلية. 

و استقبل أبناء الفقيد التعازي من أبناء #شبوة، سائلين الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.7b16c4678e.jpgbc7fb324b2.jpg

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة في المدن اليمنية صباح الاثنين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق