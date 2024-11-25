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عاجل : إطلاق نار على شاب في شبوة - أخبار كلمتك

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عاجل : إطلاق نار على شاب في شبوة - أخبار كلمتك

عاجل : إطلاق نار على شاب في شبوة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:56 صباحاً - كلمتك/ خاص

أفاد شهود عيان قبل قليل عن إطلاق نار على شاب في مدينة عتق بشبوة .

وقال الشهود : أن مجهولين قاموا بإطلاق نار على شاب بجانب مستشفى الشفاء في مدينة عتق .

وبحسب الشهود بأنه تم ضبط الجناة في نقطة الجلفوز

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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