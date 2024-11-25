مشاهير العرب - الممثلة التركية هاندا أرتشيل تحتفل بعيد ميلادها الـ31 على ضفاف النيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الممثلة التركية هاندا أرتشيل تحتفل بعيد ميلادها الـ31 على ضفاف النيل - أخبار كلمتك

كامل الوزير: تقنين أوضاع 34 مصنع حديد غير مرخص - أخبار كلمتك

كامل الوزير: تقنين أوضاع 34 مصنع حديد غير مرخص - أخبار كلمتك

السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي - أخبار كلمتك

السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي - أخبار كلمتك

مدبولي: نستهدف تعميق المنتج المحلي وزيادة الصادرات - أخبار كلمتك

مدبولي: نستهدف تعميق المنتج المحلي وزيادة الصادرات - أخبار كلمتك

مدبولي: الصناعة بمصر تستحق أن تساهم في الاقتصاد بنسبة 20% - أخبار كلمتك

مدبولي: الصناعة بمصر تستحق أن تساهم في الاقتصاد بنسبة 20% - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - قضية المطرب الشعبي سعد الصغير.. تقرير «الطب الشرعي» يقلب الموازين - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - قضية المطرب الشعبي سعد الصغير.. تقرير «الطب الشرعي» يقلب الموازين - أخبار كلمتك

كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب السيدات في البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب السيدات في البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

لدعم السياحة العلاجية.. الرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع مصر للطيران - أخبار كلمتك

لدعم السياحة العلاجية.. الرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع مصر للطيران - أخبار كلمتك

«التعليم» توجه بتسجيل معلمي المدارس الفنية في امتحانات الإعدادية 2024-2025 - أخبار كلمتك

«التعليم» توجه بتسجيل معلمي المدارس الفنية في امتحانات الإعدادية 2024-2025 - أخبار كلمتك

السمدوني: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ من خلال 80 مشروعا و50 ألف عامل - أخبار كلمتك

السمدوني: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ من خلال 80 مشروعا و50 ألف عامل - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

الإمارات تعتقل 3 مشتبه بهم في واقعة مقتل حاخام إسرائيلي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الإمارات تعتقل 3 مشتبه بهم في واقعة مقتل حاخام إسرائيلي - أخبار كلمتك

الإمارات تعتقل 3 مشتبه بهم في واقعة مقتل حاخام إسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً -  قالت السلطات الإماراتية إنها اعتقلت 3 أشخاص مشتبه بهم بعد مقتل  حاخام إسرائيلي ـ مولدافي كان يمثل منظمة يهودية متطرفة لا تعترف بحق فلسطين في الوجود.

 

 اعتقال 3 أشخاص بعد مقتل حاخام إسرائيلي بالإمارات

 ووصفت تل أبيب الحادثة بأنها "هجوم إرهابي معاد للسامية، وتم العثور على جثة زفي كوغان  البالغ من العمر 28 عاما أمس الأحد بعدما فقد أثره منذ الخميس، ما أثار سخطا في إسرائيل.


وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن "السلطات الإماراتية المختصة تمكنت في وقت قياسي من القاء القبض على الجناة في حادثة مقتل" كوغان.

ولم تقدم الداخلية الإماراتية تفاصيل عن الموقوفين، لكنها قالت إنه "سيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات".

وحتى قبل إعلان توقيف المشتبه بهم، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان مشترك أن مقتل كوغان "عمل شنيع من أعمال الإرهاب المعادية للسامية"، مشيرين إلى أن إسرائيل ستبذل قصارى جهدها "حتى تتحقق العدالة ويحاسب المسؤولون عن مقتله".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

رغم جهود وقف الحرب، تصاعد الضربات بين إسرائيل وحزب الله - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق