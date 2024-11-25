موعد وصول بعثة منتخب الناشئين بعد التتويج بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

موعد وصول بعثة منتخب الناشئين بعد التتويج بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

ارتفاع 4 أنواع، تعرف على أسعار الجبن في الأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع 4 أنواع، تعرف على أسعار الجبن في الأسواق - أخبار كلمتك

جولة تفقدية لرئيس هيئة الدواء المصرية ووزير خارجية بوليفيا بمدينة الدواء - أخبار كلمتك

جولة تفقدية لرئيس هيئة الدواء المصرية ووزير خارجية بوليفيا بمدينة الدواء - أخبار كلمتك

حقيقة إقالة مدرب باريس سان جيرمان من منصبه - أخبار كلمتك

حقيقة إقالة مدرب باريس سان جيرمان من منصبه - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

عمرو أديب: محمد صلاح بقى حاكم ليفربول ويجب ترقيته وإعادة ترتيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

عمرو أديب: محمد صلاح بقى حاكم ليفربول ويجب ترقيته وإعادة ترتيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

مقتل 23 شخصا سقط بهم أتوبيس في واد بالبرازيل (فيديو) - أخبار كلمتك

مقتل 23 شخصا سقط بهم أتوبيس في واد بالبرازيل (فيديو) - أخبار كلمتك

رغم جهود وقف الحرب، تصاعد الضربات بين إسرائيل وحزب الله - أخبار كلمتك

رغم جهود وقف الحرب، تصاعد الضربات بين إسرائيل وحزب الله - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الإثنين (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الإثنين (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

انتخابات الإعادة للمرشحين للاتحادات الطلابية بالجامعات اليوم - أخبار كلمتك

انتخابات الإعادة للمرشحين للاتحادات الطلابية بالجامعات اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

رغم جهود وقف الحرب، تصاعد الضربات بين إسرائيل وحزب الله - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رغم جهود وقف الحرب، تصاعد الضربات بين إسرائيل وحزب الله - أخبار كلمتك

رغم جهود وقف الحرب، تصاعد الضربات بين إسرائيل وحزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 02:14 صباحاً - لبنان، على الرغم من الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، تتواصل الضربات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله.

وشنّ الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، غارات جوية على مبان بالقرب من العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بوقوع ما لا يقل عن 8 انفجارات قوية.

وفي وقت سابق من مساء الأحد، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بسماع صوت انفجار كبير في بلدة الخيام جنوبي لبنان، رافقته عمليات تمشيط وقصف مدفعي.

كذلك شنّت إسرائيل غارات جوية وقصفت منطقة مجرى نهر الليطاني جنوبي لبنان.

وفي المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 50 عملية، أمس الأحد، على قواعد وبلدات وتجمعات لجنود إسرائيلي في رقم قياسي وغير مسبوق منذ أكتوبر 2023.

وأعلن جيش الإحتلال  أن حزب الله أطلق  باتجاه إسرائيل حوالي 250 مقذوفا، في عدد هو من بين الأكبر الذي يسجّل خلال الأسابيع الأخيرة.

ووفق الجيش الإسرائيلي فإن العدد الأكبر من المقذوفات التي أطلقها حزب الله على إسرائيل منذ بدء النزاع الحالي هو 350 مقذوفا وقد أطلقت في 24 سبتمبر الماضي، قبل أيام من شن إسرائيل هجوما بريا ضده.

وكانت إسرائيل قد كثّفت في 23 سبتمبر، غاراتها الجوية على مقرات  الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب لبنان وشرقه، قبل أن تشنّ بعد ذلك بأسبوع هجوما بريا على المناطق المحاذية لحدودها الشمالية.

وأسفر التصعيد بين حزب الله وإسرائيل منذ أكتوبر 2023 عن استشهاد 3670 شخصا على الأقل في لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وفي الجانب الإسرائيلي، قُتل 82 عسكريا و47 مدنيا منذ بدأ النزاع الراهن قبل خلال 13 شهرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق