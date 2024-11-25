كبير مستشاري خامنئي: إيران تستعد للرد على ضربات إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:37 صباحاً - الحرب على غزة ، قال علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، إن طهران تستعد للرد على ضربات إسرائيلية على أهداف عسكرية إيرانية الشهر الماضي.

وأوضح لاريجاني، في مقابلة مع وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أن "القادة العسكريين وكبار المسئولين في البلاد يستعدون للرد على الكيان الصهيوني، وإن مبدأ معالجة حسابات إسرائيل لا يزال قائمًا".

وفي مطلع الشهر الحالي، قال مصدر إيراني رفيع المستوى لشبكة CNN إن "إيران ستنفذ ما أسماه ردًا حاسمًا ومؤلمًا على الهجمات الإسرائيلية". وحينها قال مصدر عسكري إسرائيلي لـCNN إن "إسرائيل على استعداد عالٍ في حالة أي رد إيراني".

تصريحات لاريجاني تأتي بعد أسابيع من توعد المرشد الإيراني إسرائيل والولايات المتحدة برد "يكسر الأسنان".

وأسفرت ضربات جوية إسرائيلية عن أضرار بالدفاعات الجوية الإيرانية في أكتوبر الماضي، مقتل خمسة أشخاص، منهم أربعة عسكريين ومدني واحد، بحسب مسؤولين إيرانيين.

كانت إسرائيل ترد على ضربات "الوعد الصادق 2"، التي نفذتها إيران ردًا على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، في يوليو الماضي، وعباس نيلفروشان القائد في الحرس الثوري الإيراني الذي قٌتل مع الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في ضربات على بيروت نهاية سبتمبر.

وهاجمت إيران إسرائيل للمرة الأولى في أبريل الماضي.

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