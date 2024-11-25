مقتل 23 شخصا سقط بهم أتوبيس في واد بالبرازيل (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 02:30 صباحاً - لقي 23 شخصا حتفهم أمس الأحد في شرق البرازيل عندما انحرفت حافلة على طريق جبلي وسقطت في وادٍ بولاية ألاجواس، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وأكدت خدمات الإنقاذ مقتل 22 شخصا على الفور ووفاة امرأة حامل لاحقا في المستشفى، حسبما نقلت حكومة ألاجواس الإقليمية في بيان.

🇧🇷#BRASIL | ¡Tragedia! 23 muertos y varios heridos luego que un autobús se precipitó por un barranco cerca de la localidad de Uniao dos Palmares, en #Alagoas. #RochexRB27 pic.twitter.com/42ATwSagMm — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) November 24, 2024

— Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27)

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الحادث أسفر أيضا عن عدد كبير من الإصابات، مشيرة إلى أن الحافلة كانت تقل 40 شخصا.

وأعلن حاكم الولاية باولو دانتاس الحداد ثلاثة أيام نتيجة لهذه "المأساة".

جدير بالذكر أن الحادث وقع في منطقة جبلية يصعب الوصول إليها تسمى سيرا دا باريغا.

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