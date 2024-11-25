حملة رصد مكثفة لتلوث البيئة في مدينة دمنهور (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 04:13 صباحاً - قام جهاز شئون البيئة بمحافظة البحيرة بحملة رصد مكثفة لتلوث البيئة في مدينة دمنهور والمناطق المحيطة بها، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على البيئة والصحة العامة.

أبرز نتائج الحملة:

رصد مستويات الضوضاء: تم قياس مستويات الضوضاء في محيط المستشفى العام بدمنهور وبنك فيصل الإسلامي، وذلك لتقييم مدى تأثير هذه المستويات على صحة المواطنين وراحتهم.



رصد أول أكسيد الكربون: تم قياس تركيز أول أكسيد الكربون المنبعث من مصانع الطوب الطفلي بشابور كوم حمادة، لتقييم مدى تأثيرها على جودة الهواء في المنطقة.



سحب عينات مياه: تم سحب عينة مياه من أمام مأخذ محطة مياه شبراخيت، وذلك ضمن خطة الرصد البيئي لضمان جودة مياه الشرب المقدمة للمواطنين.



فحص عوادم السيارات: تم تشكيل لجنة لفحص عوادم السيارات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، والحد من انبعاثات الغازات الضارة.

أهداف الحملة:

وتهدف هذه الحملة إلى تقييم جودة البيئة من خلال رصد مختلف الملوثات البيئية، والكشف عن المصادر الملوثة وتحديد الأنشطة التي تساهم في تلوث البيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التلوث وحماية الصحة العامة.



وستقوم الجهات المعنية بتحليل البيانات والنتائج التي تم الحصول عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مشاكل بيئية قد تم رصدها. كما سيتم تكثيف جهود الرصد والمراقبة البيئية بشكل مستمر لضمان الحفاظ على بيئة نظيفة وسليمة للمواطنين.

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