ياماندو أورسي رئيسا للأوروجواي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:14 صباحاً - فاز المرشح اليساري ياماندو أورسي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الأوروجواي الأحد، على منافسه ألفارو ديلغادو المنتمي إلى يمين الوسط، وفق نتائج رسمية أعلنتها المحكمة الانتخابية.

وبعد فرز 94,4% من الأصوات، حصل أورسي على 1,123,420 صوتا في مقابل 1,042,001 صوت لديلجادو، حسب النتائج الرسمية.

وتصدّر أورسي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 27 أكتوبر مع حصوله على نسبة 43,9 % من الأصوات، متقدما على ديلغادو (26,8 %)الذي يملك مع ذلك مخزونا من أصوات أندريس أوخيدا من حزب كولورادو (يمين وسط) الذي حل ثالثا (16 %)، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ويبلغ عدد سكان البلاد 3,4 ملايين نسمة.

ويعتبر معدل دخل الفرد في أوروجواي مرتفعا ومستويات الفقر وانعدام المساواة فيها منخفضة مقارنة بدول المنطقة، ولكن تشهد البلاد زيادة في أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات ما يجعل السلامة العامة أساسية بالنسبة إلى الناخبين.

وخلال حملتَيهما، تطرّق المرشحان بشكل متكرر إلى مشاغل اقتصادية منها إنعاش النمو وخفض عجز الموازنة، كما تعهدا عدم زيادة العبء الضريبي بالإضافة إلى مكافحة الجريمة المتزايدة المرتبطة بالاتجار بالمخدرات.

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