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رئيس الوزراء يشهد اليوم افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بمركز المنارة - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يشهد اليوم افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بمركز المنارة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يشهد اليوم افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بمركز المنارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:12 صباحاً - يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، والذي يُعقد بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض بالقاهرة الجديدة.  

ويُعد الملتقى منصة رئيسية لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الصناعة، ويهدف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم الاستثمارات الصناعية المحلية والدولية.  

ومن المتوقع أن يشهد الملتقى حضور عدد كبير من المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال والخبراء الصناعيين، إلى جانب ممثلي الشركات المحلية والعالمية، لبحث فرص التعاون واستعراض الحلول الصناعية الحديثة.  

ويأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني في إطار رؤية مصر 2030.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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