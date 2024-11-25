حي العمرانية يوجه رسالة هامة للمواطنين بشأن التعديات ومخالفات البناء (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:27 صباحاً - نفذ حي العمرانية حملة إزالة موسعة لعدد من التعديات المخالفة، في إطار حرص محافظة الجيزة على تطبيق القانون والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، والتي شددت على ضرورة التصدي بكل حزم لأي مخالفات قانونية.

تفاصيل الحملة

تمكنت حملة الإزالة، بقيادة اللواء أحمد جلال طنطاوي رئيس حي العمرانية وبمشاركة نائبه محمد سعيد ومدير إدارة الإشغالات بالاشتراك مع قوات الشرطة، من إزالة جمالون معدني مخالف بدون ترخيص في حارة الشيمي بعزبة البحبوحي عمرانية شرقية.

أهداف الحملة

وتهدف هذه الحملات إلى حفظ النظام والقانون من خلال تطبيق القانون على المخالفين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة بإزالة التعديات التي تشوه المنظر العام، وضمان سلامة المواطنين من خلال منع حدوث أي أضرار نتيجة لهذه التعديات.



حي العمرانية يوجه رسالة هامة للمواطنين

وأكد حي العمرانية على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية للحفاظ على المدينة، ويدعو جميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء.

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