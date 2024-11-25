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نائب: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع البترول لدعم استقرار التغذية الكهربائية - أخبار كلمتك

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نائب: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع البترول لدعم استقرار التغذية الكهربائية - أخبار كلمتك

نائب: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع البترول لدعم استقرار التغذية الكهربائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:50 صباحاً - أكد النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطاقة.

وأوضح أن الحكومة وعدت بتحسين جودة الكهرباء وإنتاج الطاقة الكهربائية بأنواعها بالاعتماد علي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ورغم التحديات العالمية التي تواجه الدولة، حيث نجحت بالفعل في توفير الكهرباء لجميع محافظات الجمهورية دون انقطاع.

وأشار الجبلاوي، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية الذي يأتي في إطار حرص الدولة على توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، مع انتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، مما يساهم في استقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

كما أشاد النائب بجهود الحكومة في قطاع البترول، خاصة في العمل على زيادة الإنتاج المحلي من خلال تنمية الآبار المكتشفة حديثًا، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية.

وأكد عضو مجلس النواب أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع الشركاء لزيادة الإنتاج، مما يساهم في تعزيز فرص جذب المستثمرين للقطاع، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق مستهدفات قطاع البترول والاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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