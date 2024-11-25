موعد امتحانات وإجازة نصف العام الدراسي 2025 للمدراس والجامعات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:52 صباحاً - موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025.. يبحث العديد من طلاب صفوف النقل عن موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025 في الجامعات والمدارس، وموعد إجازة نصف العام للطلاب.

موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025

وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي في المدارس، تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي 2025 لطلاب صفوف النقل، من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، وتستمر امتحانات نصف العام الدراسي 2025 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 25 يناير المقبل، وتستمر الإجازة للطلاب لمدة أسبوعين، لتنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني من يوم السبت الموافق 8 فبراير.

امتحانات نصف العام الدراسي 2025

بينما تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي 2025 لطلاب الجامعات، من يوم السبت الموافق 4 يناير المقبل، وتستمر امتحانات نصف العام الدراسي 2025 للجامعات حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

جدول امتحانات نصف العام الدراسي 2025 للجامعات

وتتولى كل كلية على حدى لإعلان جدول امتحانات الترم الأول 2025 الخاص بها، ومن المتوقع إعلان جداول امتحانات الترم الأول 2025 في الجامعات خلال شهر ديسمبر المقبل.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025 للجامعات

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 للجامعات، من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين، حيث تنتهي إجازة نصف العام الدراسي 2025 للجامعات يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2025 للجامعات

وتبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2025 لطلاب الجامعات، من يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل 2025، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للجامعات حوالي 16 أسبوعًا.