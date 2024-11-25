السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي - أخبار كلمتك

السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي - أخبار كلمتك

مدبولي: نستهدف تعميق المنتج المحلي وزيادة الصادرات - أخبار كلمتك

مدبولي: نستهدف تعميق المنتج المحلي وزيادة الصادرات - أخبار كلمتك

مدبولي: الصناعة بمصر تستحق أن تساهم في الاقتصاد بنسبة 20% - أخبار كلمتك

مدبولي: الصناعة بمصر تستحق أن تساهم في الاقتصاد بنسبة 20% - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - قضية المطرب الشعبي سعد الصغير.. تقرير «الطب الشرعي» يقلب الموازين - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - قضية المطرب الشعبي سعد الصغير.. تقرير «الطب الشرعي» يقلب الموازين - أخبار كلمتك

كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب السيدات في البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب السيدات في البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

لدعم السياحة العلاجية.. الرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع مصر للطيران - أخبار كلمتك

لدعم السياحة العلاجية.. الرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع مصر للطيران - أخبار كلمتك

«التعليم» توجه بتسجيل معلمي المدارس الفنية في امتحانات الإعدادية 2024-2025 - أخبار كلمتك

«التعليم» توجه بتسجيل معلمي المدارس الفنية في امتحانات الإعدادية 2024-2025 - أخبار كلمتك

السمدوني: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ من خلال 80 مشروعا و50 ألف عامل - أخبار كلمتك

السمدوني: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ من خلال 80 مشروعا و50 ألف عامل - أخبار كلمتك

جوش برولين يهدد باعتزال التمثيل والسبب المخرج دينيس فيلنوف - أخبار كلمتك

جوش برولين يهدد باعتزال التمثيل والسبب المخرج دينيس فيلنوف - أخبار كلمتك

الجونة السينمائي يهنئ صناع "دخل الربيع يضحك" و"أبو زعبل 89" على جوائز مهرجان القاهرة - أخبار كلمتك

الجونة السينمائي يهنئ صناع "دخل الربيع يضحك" و"أبو زعبل 89" على جوائز مهرجان القاهرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

المبعوث الأمريكي يكشف وجود خبراء من هذه الجنسية في صنعاء لمناقشة هذا الأمر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
المبعوث الأمريكي يكشف وجود خبراء من هذه الجنسية في صنعاء لمناقشة هذا الأمر - أخبار كلمتك

المبعوث الأمريكي يكشف وجود خبراء من هذه الجنسية في صنعاء لمناقشة هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:39 صباحاً - كلمتك/ متابعات

كشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، عن تواجد خبراء روس في العاصمة اليمنية صنعاء، بهدف تعزيز التعاون مع الحوثيين في مجال التسليح.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن ليندركينغ قوله: "نعلم أن هناك أفرادًا روس في صنعاء يساعدون في تعميق الحوار مع الحوثيين، حيث تناقش روسيا بشكل نشط إمدادات الأسلحة معهم".

وأضاف المبعوث الأمريكي أن "أنواع الأسلحة التي تتم مناقشتها تثير قلقًا كبيرًا، إذ ستتيح للحوثيين تحسين قدراتهم على مهاجمة السفن في البحر الأحمر وربما في مناطق أبعد".

وأشار إلى تقارير تفيد بوجود محادثات حول تزويد الحوثيين بـ"صواريخ مضادة للسفن" وأنواع أخرى من المعدات الفتاكة، مما قد يزيد من إمكانياتهم العسكرية.

وعلّق ليندركينغ على تقارير حول تجنيد روسيا لمرتزقة يمنيين قائلاً: "رأينا هذه التقارير، وهي مثيرة للقلق بالتأكيد. إنها جزء من اتجاه واسع يدعو للانتباه".

تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية بشأن التوترات الإقليمية في البحر الأحمر، حيث يُنظر إلى الدعم الروسي للحوثيين كعامل قد يفاقم الوضع الأمني في المنطقة.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

عاجل:اصابة شخص باطلاق نار بجانب احدى المستشفيات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق