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المنتخب الوطني الأول يواصل معسكره الخارجي بماليزيا - أخبار كلمتك

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المنتخب الوطني الأول يواصل معسكره الخارجي بماليزيا - أخبار كلمتك

المنتخب الوطني الأول يواصل معسكره الخارجي بماليزيا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:14 مساءً - كلمتك/ خاص

يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور الذي يأتي ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الخليج بنسختها 26 التي ستقام في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025.

وحرص المدير الفني لمنتخبنا، الجزائري نور الدين ولد علي، على إجراء تدريبات متنوعة دون زيادة في الأحمال البدنية حتى لا يتعرض اللاعبون للاجهاد واختتم التمرين بتقسيمة شهدت تنفيذ بعض الجمل الهجومية.

وأكد مدير منتخبنا الوطني الأول عبدالرحمن الآنسي بأن الأجواء مثالية في المعسكر الخارجي وأن جميع الظروف تم تهيئتها للخروج بأفضل النتائج المناسبة لخوض منافسات خليجي 26.

وقال الآنسي "المعسكر كان لابد من إقامته خلال هذه الفترة، للحفاظ على مستويات اللاعبين المحليين، وخاصة في ظل توقف الدوري، حيث تنتظرنا مواجهات قوية في كأس الخليج.

وأضاف "بكل تأكيد لن يكون الأمر سهلًا لإقامة مباريات دولية ودية خلال الفترة الحالية ولكن المنتخب مستمر في أداء الحصص التدريبية وبشكل يومي لرفع معدلاتنا الفنية والبدنية لنكون في أتم الاستعداد.

يذكر أن المنتخب يتواجد في المجموعة الثانية ببطولة خليجي 26 بجانب منتخبات العراق والسعودية والبحرين.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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