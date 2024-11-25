المنتخب الوطني الأول يواصل معسكره الخارجي بماليزيا - أخبار كلمتك

يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور الذي يأتي ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الخليج بنسختها 26 التي ستقام في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025.

وحرص المدير الفني لمنتخبنا، الجزائري نور الدين ولد علي، على إجراء تدريبات متنوعة دون زيادة في الأحمال البدنية حتى لا يتعرض اللاعبون للاجهاد واختتم التمرين بتقسيمة شهدت تنفيذ بعض الجمل الهجومية.

وأكد مدير منتخبنا الوطني الأول عبدالرحمن الآنسي بأن الأجواء مثالية في المعسكر الخارجي وأن جميع الظروف تم تهيئتها للخروج بأفضل النتائج المناسبة لخوض منافسات خليجي 26.

وقال الآنسي "المعسكر كان لابد من إقامته خلال هذه الفترة، للحفاظ على مستويات اللاعبين المحليين، وخاصة في ظل توقف الدوري، حيث تنتظرنا مواجهات قوية في كأس الخليج.

وأضاف "بكل تأكيد لن يكون الأمر سهلًا لإقامة مباريات دولية ودية خلال الفترة الحالية ولكن المنتخب مستمر في أداء الحصص التدريبية وبشكل يومي لرفع معدلاتنا الفنية والبدنية لنكون في أتم الاستعداد.

يذكر أن المنتخب يتواجد في المجموعة الثانية ببطولة خليجي 26 بجانب منتخبات العراق والسعودية والبحرين.