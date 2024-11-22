مؤسسة الكهرباء تكشف أمر صادم - أخبار كلمتك

اكدت مؤسسة كهرباء ‎أبين إن أزمة الكهرباء بالمحافظة لا تزال مستمرة،

موضحاً أن ذلك يأتي بسبب النقص الحاد في الوقود، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة

مشيراً ان كمية الوقود القادمة من ‎عدن تقلصت إلى بوزة كل يومين

مطالبةً ‎الحكومة باتخاذ موقف للحد من مأساة المواطنين