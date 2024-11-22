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مؤسسة الكهرباء تكشف أمر صادم - أخبار كلمتك

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مؤسسة الكهرباء تكشف أمر صادم - أخبار كلمتك

مؤسسة الكهرباء تكشف أمر صادم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:06 مساءً - كلمتك: خاص

اكدت مؤسسة كهرباء ‎أبين إن أزمة الكهرباء بالمحافظة لا تزال مستمرة،

موضحاً أن ذلك يأتي بسبب النقص الحاد في الوقود، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة

مشيراً ان كمية الوقود القادمة من ‎عدن تقلصت إلى بوزة كل يومين
مطالبةً ‎الحكومة باتخاذ موقف للحد من مأساة المواطنين

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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