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أرمسترونج يسجل هدف تعادل ساوثهامبتون في شباك ليفربول - أخبار كلمتك

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أرمسترونج يسجل هدف تعادل ساوثهامبتون في شباك ليفربول - أخبار كلمتك

أرمسترونج يسجل هدف تعادل ساوثهامبتون في شباك ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 04:49 مساءً - سجل أرمسترونج هدف تعادل ساوثهامبتون في شباك  ليفربول بالدقيقة 42 من المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "سانت ماري"، لتصبح النتيجة 1-1.

وكان سوبوسلاي سجل الهدف الأول لـ  ليفربول في شباك ساوثهامبتون بالدقيقة 30.

 

تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

وبدأ ليفربول مباراة ساوثهامبتون كالتالي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

في خط الوسط: سوبوسلاي، جرافنبرخ،  كورتيس جونز.

في خط الهجوم:  محمد صلاح، جاكبو، داروين نونيز.

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تشكيل ساوثهامبتون أمام ليفربول

في حراسة المرمى: ماكارثي

في خط الدفاع: ووكر-بيترز، هاروود-بيليس، ستيفنز

في خط الوسط: فريزر؛ داونز، لالانا، فرنانديز؛ ديبلينغ

في خط الهجوم: أونوا تشو، أرمسترونغ.

Southampton starting team: McCarthy, Walker-Peters, Harwood-Bellis, Stephens (captain), Fraser, Downes, Lallana, Fernandes, Dibling, Armstrong, Onuachu. Substitutes: Lumley, Sugawara, Bree, Manning, Ugochukwu, Aribo, Kamaldeen, Brereton Díaz, Archer. On the right side of the line-up graphic is a picture of Adam Lallana in the red-and-white home shirt, looking straight towards camera with a focused look on his face. Lallana, who is pictured against a grey background, is pulling at the back of his collar with both hands. On the left side of the graphic is the line-up text, which is printed in white lettering against a textured red background.

ويحتل ليفربول صدارة بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي تعرض لخسارة كبيرة من توتنهام في الجولة نفسها، برباعية نظيفة بينما يتذيل ساوثهامبتون جدول الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط فقط.

 

محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 

وعلى صعيد آخر كشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز عبر منصة إكس، الخميس الماضي، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول، هو أفضل لاعب في البريميرليج حتى الآن بتصويت الجماهير.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج برصيد 28 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي.

بينما يأتي محمد صلاح في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 8 أهداف، خلف هالاند مهاجم مانشستر سيتي صاحب الـ12 هدفا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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