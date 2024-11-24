صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وسط إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 07:31 مساءً - دوت صافرات الإنذار مساء اليوم الأحد، في تل أبيب وسط إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقرير أولي: "دوت صافرات الإنذار في عدد من المناطق في وسط إسرائيل بسبب إطلاق قذائف من لبنان علينا.. التفاصيل لاحقا".

تنفيذ 250 عملية إطلاق لصواريخ من ‎لبنان باتجاه شمال إسرائيل

ومن قليل، قالت القناة ١٤ العبرية، إنه تم تنفيذ 250 عملية إطلاق لصواريخ من ‎لبنان باتجاه شمال إسرائيل منذ منتصف الليل.

إصابة 10 إسرائيليين في نهاريا وحيفا

وذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، أن 10 إسرائيليين أصيبوا في نهاريا وحيفا وبيتاح تكفا إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

كما أفادت القناة 13 الإسرائيلية باندلاع حرائق في مواقع بنهاريا وحيفا إثر إصابات مباشرة بصواريخ أطلقت من لبنان.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن إسرائيل تعرضت لهجوم صاروخي كبير من لبنان خلف دمارًا في عدة مدن منها تل أبيب وحيفا.

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