فتح باب حجز تذاكر مباراة المصري وأنيمبا النيجيري بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

فتح باب حجز تذاكر مباراة المصري وأنيمبا النيجيري بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:40 - القاهرة الإخبارية: 4 ملايين شخص دخلوا للغرف المحصنة في إسرائيل منذ الصباح - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:40 - القاهرة الإخبارية: 4 ملايين شخص دخلوا للغرف المحصنة في إسرائيل منذ الصباح - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وسط إسرائيل - أخبار كلمتك

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وسط إسرائيل - أخبار كلمتك

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول بأرقام فريدة - أخبار كلمتك

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول بأرقام فريدة - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، أحمد عاطف يقود هجوم مودرن أمام زد - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، أحمد عاطف يقود هجوم مودرن أمام زد - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع إيبسويتش تاون 1-1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع إيبسويتش تاون 1-1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:24 - سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:24 - سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع 393 كنيسة ومبنى - أخبار كلمتك

الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع 393 كنيسة ومبنى - أخبار كلمتك

البابا تواضروس يستقبل وزيرة خارجية بوليڤيا بالمقر البابوي - أخبار كلمتك

البابا تواضروس يستقبل وزيرة خارجية بوليڤيا بالمقر البابوي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وسط إسرائيل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وسط إسرائيل - أخبار كلمتك

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وسط إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 07:31 مساءً - دوت صافرات الإنذار مساء اليوم الأحد، في تل أبيب وسط إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقرير أولي: "دوت صافرات الإنذار في عدد من المناطق في وسط إسرائيل بسبب إطلاق قذائف من لبنان علينا.. التفاصيل لاحقا".

 

تنفيذ 250 عملية إطلاق لصواريخ من ‎لبنان باتجاه شمال إسرائيل

ومن قليل، قالت القناة ١٤ العبرية، إنه تم تنفيذ 250 عملية إطلاق لصواريخ من ‎لبنان باتجاه شمال إسرائيل منذ منتصف الليل.

 

إصابة 10 إسرائيليين في نهاريا وحيفا

وذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، أن 10 إسرائيليين أصيبوا في نهاريا وحيفا وبيتاح تكفا إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

كما أفادت القناة 13 الإسرائيلية باندلاع حرائق في مواقع بنهاريا وحيفا إثر إصابات مباشرة بصواريخ أطلقت من لبنان.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن إسرائيل تعرضت  لهجوم صاروخي كبير من لبنان خلف دمارًا في عدة مدن منها تل أبيب وحيفا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

إسقاط صاروخين و27 مسيرة أطلقتهم أوكرانيا فوق كورسك - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق