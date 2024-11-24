صدور مذكرة اعتقال بحق الذراع الايمن لشلال شايع في عدن - أخبار كلمتك

أصدرت النيابة العامة اليوم أوامر قبض قهرية على المدعو علي محمد علي الصياء، أحد أبرز مساعدي اللواء شلال شايع، بتهمة المشاركة في عمليات إرهابية شملت تفجيرات واغتيالات.

وأشارت النيابة إلى ارتباط الصياء بخلية يقودها الإرهابي أمجد خالد، التي استهدفت الأمن والاستقرار. وجاءت الخطوة بناءً على تحقيقات مكثفة مع أفراد موقوفين كشفوا تورطه.

كما وجهت النيابة قوات الحزام الأمني بتنفيذ أوامر القبض فورًا لضمان تقديم المتهم للعدالة ومواصلة التحقيقات.