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صدور مذكرة اعتقال بحق الذراع الايمن لشلال شايع في عدن - أخبار كلمتك

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صدور مذكرة اعتقال بحق الذراع الايمن لشلال شايع في عدن - أخبار كلمتك

صدور مذكرة اعتقال بحق الذراع الايمن لشلال شايع في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:02 مساءً - كلمتك/خاص:

أصدرت النيابة العامة اليوم أوامر قبض قهرية على المدعو علي محمد علي الصياء، أحد أبرز مساعدي اللواء شلال شايع، بتهمة المشاركة في عمليات إرهابية شملت تفجيرات واغتيالات.

وأشارت النيابة إلى ارتباط الصياء بخلية يقودها الإرهابي أمجد خالد، التي استهدفت الأمن والاستقرار. وجاءت الخطوة بناءً على تحقيقات مكثفة مع أفراد موقوفين كشفوا تورطه.

كما وجهت النيابة قوات الحزام الأمني بتنفيذ أوامر القبض فورًا لضمان تقديم المتهم للعدالة ومواصلة التحقيقات.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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