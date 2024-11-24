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تعليق جديد بشأن أزمة الاقتصاد اليمني - أخبار كلمتك

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تعليق جديد بشأن أزمة الاقتصاد اليمني - أخبار كلمتك

تعليق جديد بشأن أزمة الاقتصاد اليمني - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:18 مساءً - كلمتك: خاص


 


تحدث الصحفي وفيق صالح عن أزمة الاقتصاد اليمني

وقال وفيق صالح في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏أغلب المشكلات التي يعاني منها الإقتصاد اليمني خلال الوقت الراهن،خلقتها ظروف الحرب، من تعطيل الموارد وتشتتها وتجزئة المؤسسات ونهب احتياطات النقد الأجنبي

وتابع بالقول:وكما هو شائع فإن للحروب تأثير مباشر على اقتصادات الدول، لكن ما فاقم من حجم أزمتنا اليمنية، هو أن الحكومات المتعاقبة للشرعية لم تكن على قدر التحدي والمسؤولية ولم يكن هناك أي خطوات لاحتواء التداعيات السلبية والعمل بشكل فعال وبجهد مضاعف لكبح الأضرار الناجمة عن الحرب


واختتم وفيق صالح تغريدته قائلاً:في الملف المعيشي والخدمي للمواطنين، أو حتّى مواجهة الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي ضد الموارد العامة للدولة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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