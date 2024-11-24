تعليق جديد بشأن أزمة الاقتصاد اليمني - أخبار كلمتك







تحدث الصحفي وفيق صالح عن أزمة الاقتصاد اليمني

وقال وفيق صالح في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏أغلب المشكلات التي يعاني منها الإقتصاد اليمني خلال الوقت الراهن،خلقتها ظروف الحرب، من تعطيل الموارد وتشتتها وتجزئة المؤسسات ونهب احتياطات النقد الأجنبي

وتابع بالقول:وكما هو شائع فإن للحروب تأثير مباشر على اقتصادات الدول، لكن ما فاقم من حجم أزمتنا اليمنية، هو أن الحكومات المتعاقبة للشرعية لم تكن على قدر التحدي والمسؤولية ولم يكن هناك أي خطوات لاحتواء التداعيات السلبية والعمل بشكل فعال وبجهد مضاعف لكبح الأضرار الناجمة عن الحرب



واختتم وفيق صالح تغريدته قائلاً:في الملف المعيشي والخدمي للمواطنين، أو حتّى مواجهة الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي ضد الموارد العامة للدولة