صحفي يتحدث عن سياسة الانحناء الحوثية والخطاب التحريضي - أخبار كلمتك

صحفي يتحدث عن سياسة الانحناء الحوثية والخطاب التحريضي - أخبار كلمتك

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الدفع بتعزيزات عسكرية من قبل هؤلاء واندلاع معارك ضارية وسقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

الدفع بتعزيزات عسكرية من قبل هؤلاء واندلاع معارك ضارية وسقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

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الدفع بتعزيزات عسكرية من قبل هؤلاء واندلاع معارك ضارية وسقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

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الدفع بتعزيزات عسكرية من قبل هؤلاء واندلاع معارك ضارية وسقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

الدفع بتعزيزات عسكرية من قبل هؤلاء واندلاع معارك ضارية وسقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:27 مساءً - كلمتك: خاص

افادت مصادر ان مليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات تضم مسلحين وآليات إلى جبهة ‎الكدحة غربي تعز

وأكدت المصادر  عن مقتل وإصابة 20 عنصراً حوثياً في المعارك الأخيرة مع المقاومة الوطنية في ‎محور البرح

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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