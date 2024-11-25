الرياضة - 12:05 - الأرصاد توجه تحذيرًا عاجلاً بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 لسكان هذه المناطق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:05 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، ليسود طقس مائل للبرودة في وقت النهار على القاهرة الكبرى.

حالة الطقس اليوم

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وأوضح خبراء الأرصاد الجوية، أن اليوم، يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما في وقت الليل سيسود طقس بارد على جميع الأنحاء.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في الصباح الباكر وفي المساء، كما أكدت أهمية الابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين 25 نوفمبر

وأشار خبراء الأرصاد إلى أنه سيكون هناك نشاطٌ للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضاف خبراء الأرصاد أن هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وسط سيناء، ومدن القناة، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومناطق من شمال الصعيد، مع استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج من 3 إلى 5 أمتار والرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 25 نوفمبر وحتى يوم السبت 30 نوفمبر 2024

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن مصر ومحافظات