صحفي يتحدث عن سياسة الانحناء الحوثية والخطاب التحريضي - أخبار كلمتك

صحفي يتحدث عن سياسة الانحناء الحوثية والخطاب التحريضي - أخبار كلمتك

أسعار سبائك الذهب فى الصاغة مساء اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أسعار سبائك الذهب فى الصاغة مساء اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعلن إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض للقنصلية المصرية بالكويت - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعلن إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض للقنصلية المصرية بالكويت - أخبار كلمتك

التعويم لن يحل المشكلة، فايننشال تايمز تكشف تفاصيل أزمة الدولار القادمة - أخبار كلمتك

التعويم لن يحل المشكلة، فايننشال تايمز تكشف تفاصيل أزمة الدولار القادمة - أخبار كلمتك

قريبا، الوثائقية تعرض لقاء مع محمد رحيم سجلته قبل 9 أيام من رحيله - أخبار كلمتك

قريبا، الوثائقية تعرض لقاء مع محمد رحيم سجلته قبل 9 أيام من رحيله - أخبار كلمتك

ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الثالثة - أخبار كلمتك

ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الثالثة - أخبار كلمتك

جنش رجل مباراة مودرن سبورت وزد في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

جنش رجل مباراة مودرن سبورت وزد في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

قبل مباراة ستاد أبيدجان، تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية الإيفوارية - أخبار كلمتك

قبل مباراة ستاد أبيدجان، تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية الإيفوارية - أخبار كلمتك

ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد الجولة الثالثة - أخبار كلمتك

ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد الجولة الثالثة - أخبار كلمتك

الدفع بتعزيزات عسكرية من قبل هؤلاء واندلاع معارك ضارية وسقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

الدفع بتعزيزات عسكرية من قبل هؤلاء واندلاع معارك ضارية وسقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 09:49 - غدا.. نظر استئناف 4 مسئولين في قضية «وزارة البترول» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:49 - غدا.. نظر استئناف 4 مسئولين في قضية «وزارة البترول» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:49 - غدا.. نظر استئناف 4 مسئولين في قضية «وزارة البترول» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:49 مساءً - تنظر محكمة مستأنف جنايات عابدين، صباح غدا الإثنين، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من 4 متهمين، مسؤولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على حكم صادر حقهم بالسجن المشدد 5 سنوات، في قضية «بونات وزارة البترول»، فيما نال المتهم الخامس حكم البراءة.

و أحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين «ج.ع» فني حدائق وتشجير و «م. ع مشرف صيانة و «ع.ع» مُتعاقد كمدخل بيانات مع ركة الجمعية التعاونية للبترول و "«ح.م» عامل بمحطة وقود و«ج.ع» مدير محطة وقود -هارب، في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، و المقيدة برقم 94 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وبرقم 383 لسنة2021 حصر أموال عامة عليا، وبرقم 6 لسنة 2024 حصر تحقيق أوال عامة عليا، وبرقم 52 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا والمتهم فيها ٥ مسئولين بإحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى محكمة الجنايات بتهمة الفساد.

وشملت القضية اتهام مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول، لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.

وأوضح امر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأول فني حدائق وتشجير، والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة "استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره 3 ملايين و158 ألفا و422 جنيها، المملوك لتلك الجهة قيمة 15 ألفا و109 بونات مواد بترولية مؤمن.

وتابع امر الإحالة في القضية أن المتهم الثالث تحصل على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها للمتهمين الأول والثاني فأزالا ما عليها من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود 15 مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.

اقرأ أيضاً
«رفضت تطلعني بالأسانسير».. فنانة شهيرة تقدم بلاغا في صاحبة عقار بالدقي

مأساة على الأوسطي.. ملاكي تدهس 3 شباب بالقرب من البدرشين

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مانشستر يونايتد مهتم بضم نجم باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق