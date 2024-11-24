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ريال مدريد يفوز على ليجانيس بثلاثية ويرتقي لوصافة الدوري الإسباني (صور) - أخبار كلمتك

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ريال مدريد يفوز على ليجانيس بثلاثية ويرتقي لوصافة الدوري الإسباني (صور) - أخبار كلمتك

ريال مدريد يفوز على ليجانيس بثلاثية ويرتقي لوصافة الدوري الإسباني (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - الدوري الإسباني، فاز فريق ريال مدريد على نظيره ليجانيس بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

جاء هدف ريال مدريد الأول عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 43، فيما سجل فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 65 وجاء الهدف الثالث والاخير عن طريق جود بيلينجهام في الدقيقة 84.

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تشكيل ريال مدريد أمام ليجانيس

في حراسة المرمى: كورتوا.

في خط الدفاع: فالفيردي- روديجر- راؤول أسينسيو- فران جارسيا.

في خط الوسط: كامافينجا - سيبايوس -أردا جولر.

في خط الهجوم:  فينيسيوس جونيور -كيليان مبابي- جود بيلينجهام.

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بهذه النتيجة يرتقي نادي ريال مدريد لوصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام فالنسيا، ويحتل فريق ليجانس المركز الـ 14 برصيد 14 نقطة.

فيما يتصدر برشلونة جدول الترتيب بـ 34 نقطة، حيث حقق تعادل أمام سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما بالجولة ذاتها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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