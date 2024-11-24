إبداعات متقاطعة، معرض ببيت السناري غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:15 مساءً - ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الاسكندرية معرض جماعي بعنوان “إبداعات متقاطعة”، وذلك يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2024، في تمام الساعة 7 مساء، ويستمر حتى 4 ديسمبر 2024.

ووصف منظمي المعرض بأنه تجربة استثنائية وفريدة من نوعها تجمع بين الثقافة والفنون المختلفة، فهو معرض جماعي احترافي يقدمه نخبة من الفنانين المبدعين من خريجي أكاديمية الفنون.

وفي هذا المعرض، يلتقي الفن التشكيلي مع المجالات الإبداعية الأصلية لهؤلاء الفنانين، ليشكل لوحة متكاملة من العوالم الفنية المتنوعة والمتقاطعة.

الفنانين المشاركين بمعرض “إبداعات متقاطعة”

ويشارك في المعرض:

- جاسر خورشيد – مهندس صوت

- عبير فريد شوقي– مخرجة ومنتجة

- فريد فكري – مدير تصوير

- كمال ربيع – راقص فرقة باليه الأوبرا

- أيمن نعيم – مهندس ديكور

- د. حنان سمير – أستاذة رسوم متحركة

- محمد دندراوي– فنان رسوم متحركة

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