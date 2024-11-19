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شروط مسابقات الأعلى للثقافة لعام 2024 - أخبار كلمتك

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شروط مسابقات الأعلى للثقافة لعام 2024 - أخبار كلمتك

شروط مسابقات الأعلى للثقافة لعام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:39 مساءً - تستعد لجنة الجغرافيا والبيئة بـ المجلس الاعلى للثقافة لإطلاق مسابقة جديدة بعنوان "حماية البيئة واجب ومسئولية" لعام 2024.

وتفاصيل المسابقة كالتالي:

 الجوائز 

قيمة الجوائز 44000 جنيه بواقع 22000 جنيه لكل فرع موزعة على النحو التالي: 
المركز الأول: 10000 جنيه 
المركز الثاني: 7000 جنيه 
المركز الثالث: 5000 جنيه

 

فروع المسابقة 

الفرع الأول "أبحاث"

1- تكون الأبحاث من أفكار الشباب الجديدة ويكون الاعتماد على المراجع بشكل موثق (وفق الكتابة العلمية البحثية السليمة وتطرح رؤى جديدة وسبل للحل)

 

2- تكتب ببنط 14 سيميلفيدارايك مسافة واحدة على ورق A4  على ألا يزيد عدد الصفحات عن 30 صفحة ولا يقل عن 25 ويسلم في 3 نسخ ورقية وCD. 

الفرع الثاني " الأعمال المبتكرة"

1-  تقدم أعمال مثل أجهزة أو أدوات أو مشروعات – الخ لحماية البيئة ويقدم مع الابتكار فكرته وطريقة عمله.

شروط المسابقة

أن يتراوح سن المتقدم بين  20 -30 سنة 

على المتسابق أن يرفق: 

-صورة بطاقة الرقم القومي

خطاب بنكي برقم الحساب 

إرسالها على العنوان التالي: 1 شارع الجبلاية - الأوبرا- الجزيرة - المجلس الأعلى للثقافة – إدارة المسابقات.

الموعد النهائي لتقديم الأعمال 6 فبراير 2025

توقيع إقرار بأن العمل أصلي يخص صاحبه ولم يسبق نشره، وأنه في حال اكتشاف مخالفة أي شرط  من شروط المسابقة يحق للجهة المنظمة سحب الجائزة المادية والمعنوية لتكون من حق المتسابق التالي في الترتيب، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ أية إجراءات قانونية تترتب على ذلك.

- تقدم الطلبات إلى إدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة ساحة دار الأوبرا.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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