مشاهير العرب - عرض فيلم «في الكاميرا» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - يعرض اليوم فيلم «في الكاميرا» بطولة النجم الشاب أمير المصري، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45.

ومن المقرر أن ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 96 دقيقة، في تمام الساعة 4 عصرا بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج نقاش خالد.

فيلم في الكاميرا، روائي تدور أحداثه حول يتتبع الفيلم عدن، الممثل الشاب الذي يعيش دورة من اختبارات الأداء الكابوسية. بعد عدة تجارب رُفض فيها، يقرر عدن أن يجد طريقة بنفسه ليعثر على دور جديد يؤديه.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ومن المقرر أن تشهد الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، عرض مجموعة من الأفلام المختارة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب عدد كبير من الورش والندوات الفيلمية.

وتشهد الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.