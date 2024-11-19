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مشاهير العرب - عرض فيلم «في الكاميرا» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - عرض فيلم «في الكاميرا» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عرض فيلم «في الكاميرا» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - يعرض اليوم فيلم «في الكاميرا» بطولة النجم الشاب أمير المصري، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45.

ومن المقرر أن ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 96 دقيقة، في تمام الساعة 4 عصرا بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج نقاش خالد.

فيلم in camera لـ أمير المصري

فيلم في الكاميرا، روائي تدور أحداثه حول يتتبع الفيلم عدن، الممثل الشاب الذي يعيش دورة من اختبارات الأداء الكابوسية. بعد عدة تجارب رُفض فيها، يقرر عدن أن يجد طريقة بنفسه ليعثر على دور جديد يؤديه.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ومن المقرر أن تشهد الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، عرض مجموعة من الأفلام المختارة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب عدد كبير من الورش والندوات الفيلمية.

وتشهد الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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