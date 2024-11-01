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مشاهير العرب - في عيد ميلاده.. فؤاد خليل فنان البهجة والسعادة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - في عيد ميلاده.. فؤاد خليل فنان البهجة والسعادة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في عيد ميلاده.. فؤاد خليل فنان البهجة والسعادة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - يحتفل الجمهور اليوم بعيد ميلاد الفنان فؤاد خليل، الذي يعد من أبرز الفنانين الذين اشتهروا بصنع البهجة والسعادة، وتميز بخفة دمه وجاذبيته على الشاشة، وقدم أعمالا مهمة تركت بصمة كبيرة في قلوب جمهوره.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ودينا شرف، تقريرا بعنوان «في ذكرى ميلاده.. فؤاد خليل فنان البهجة والسعادة»، وبدأت رحلته مع الفن مبكرا عندما كان في الحادية عشرة من عمره، إذ أسس فريقا للتمثيل مع أصدقائه في الطفولة ومن بينهم محيي إسماعيل.

ورغم تخرجه في كلية طب الأسنان عام 1961، إلا أنه تمسك بشغفه في الفن وظهر لأول مرة في مسرحية سوق العصر، ثم واصل مشواره الفني في المسرح والتلفزيون والسينما لسنوات عديدة.

ومن أبرز أعماله الفنية حبك نار، صايع بحر، عايز حقي، حرامية في كي جي 2، وجاءنا البيان التالي، وفي مجال التلفزيون، قدم إسهامات مميزة في أعمال كوميدية شهيرة مثل مسلسل جحا المصري وسر الأرض، وكان لفؤاد خليل العديد من الأعمال المسرحية الناجحة ومن أبرز مسرحياته مع خالص تحياتي، والدنيا مقلوبة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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