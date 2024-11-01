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المخرج جوناثان ميليت لـ كلمتك: شباب كتير حضروا للجونة بسبب حبهم للسينما (فيديو) - أخبار كلمتك

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المخرج جوناثان ميليت لـ كلمتك: شباب كتير حضروا للجونة بسبب حبهم للسينما (فيديو) - أخبار كلمتك

المخرج جوناثان ميليت لـ كلمتك: شباب كتير حضروا للجونة بسبب حبهم للسينما (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:16 مساءً - يحظى مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، بمشاركة كبيرة من صناع السينما من مختلف دول العالم، كما يتضمن برنامج عروض الأفلام أعمالا مميزة، تتناول قصصا مؤثرة في مختلف مسابقات المهرجان في دورة 2024. 

فيلم أثر الأشباح 

وضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة يشارك فيلم "أثر الأشباح" للمخرج الفرنسي جوناثان ميليت، وهو العمل الذي عرض في افتتاح مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي هذا العام، وحظي بإشادات واسعة. 

وعرض الفيلم في مهرجان الجونة السينمائي، حيث لاقى ردود فعل وتعليقات إيجابية.

"ڤيتو" التقت مخرج العمل جوناثان ميليت الذي تحدث عن مشاركة فيلمه بمهرجان الجونة، وعن كيفية تجسيد العمل لقصة ومعاناة إنسانية، وكذلك أبرز ما لاحظه بالمهرجان منذ وصوله مدينة الجونة. 

المخرج الفرنسي جوناثان ميليت 

وقال "ميليت" في لقاء خاص مع "كلمتك" على هامش فعاليات المهرجان: "مبسوط جدا بشغف الناس في المهرجان وكلامهم عن السينما واهتمامهم بكل تفاصيل المهرجان نفسه.. شباب كتير حضروا المهرجان بسبب حبهم للسينما.. وحاسس بتواصل قوي وحقيقي بين المشاركين واتفاقهم على حب للسينما والمشاريع الفنية المميزة". 

 

وأضاف جوناثان ميليت عن عرض فيلمه في الشرق الأوسط للمرة الأولى: "أشعر بشرف وفخر كبير أن الفيلم يعرض في الشرق الأوسط ، وهو بالأساس يحكي عن أسرة من الشرق الأوسط، ومستوحى من قصص حقيقية.. أنا مخرج فرنسي لكن هدفي من اليوم الأول لخروج العمل للنور هو عرضه في هذه المنطقة تحديدا.. ردود الأفعال على العرض الأول كانت جميلة للغاية". 

وعن تجسيد المعاناة الإنسانية في الأعمال السينمائية أردف: "أنا بالأساس أتيت من خلفية أفلام وثائقية.. بالنسبة لي المعاناة الإنسانية والتعبير عنها جزء من عملي بالسينما، بالتأكيد.. بناء على خلفيتي الوثائقية لما بدأت أقدم أفلام روائية طويلة.. عملت قصص ناس بيعانوا وحاولت أظهر أصواتهم للعالم". 

وتابع المخرج الفرنسي: "هذا كان أيضا هدفي الأساسي في فيلم أثر الأشباح لأنها قصص مستوحاة من أحداث حقيقية، وقصص محدش يعرفها.. بالنسبة لي السينما والإنسانية جزء لا يتجزأ، وبالنسبة لي هذا صلب عملي". 

وأوضح جوناثان ميليت: "السينما لغة حوار بين الشعوب نقدر نعبر عن أفكارنا وآراء الناس حولنا وقصصهم من منظور إنساني، ودي بالنسبة له أهم حاجة في صناعة السينما.. بالطريقة دي ممكن نتشارك إنسانيتنا". 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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