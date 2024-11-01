مشاهير العرب - مي عز الدين تريند على جوجل بسبب «قلبي وأشباحه» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 12:37 مساءً - مي عز الدين.. تصدر اسم الفنانة مي عز الدين تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أول عرض لمسرحية قلبي وأشباحه.

مسرحية قلبي وأشباحه

روّج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، لمسرحية «قلبي وأشباحه»، ونشر مقطع فيديو عبر «فيسبوك»، وكتب:«لحظات ممتعة من العرض الأول من مسرحية قلبي وأشباحه، الرعب كوميدية في بوليفارد سيتي، 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، مسرح محمد العلي»، وبدأ ابطالها في عرضها على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض، منذ يوم الثلاثاء الماضي الموافق 29 أكتوبر وتستمر حتى 2 نوفمبر الجاري.

أسعار تذاكر المسرحية

طرحت الشركة المنتجة تذاكر المسرحية عبر موقعها الرسمي وتبدأ من 80 ريالا سعوديا، وهو ما يزيد على ألف جنيه مصري، بينما هناك عدد من الفئات الأخرى وهي: 95 ريالا، 175 ريالا، 300 ريال، 400 ريال، 600 ريال، وفئة vip، ويبلغ سعرها 800 ريال، وهو ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري.

أبطال مسرحية قلبي وأشباحة

مسرحية «قلبي وأشباحه» بطولة مي عز الدين، عمرو يوسف، حمدي المرغني، حاتم صلاح، إيمان السيد، شريف البردويلي، كامبا، محمد ناصر، مروه انور، دعاء رجب وابرام سمير من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز وإخراج محمد محمدي.

قصة مسرحية «قلبي وأشباحة»

تدور قصة مسرحية «قلبي وأشباحه»، في إطار رعب كوميدي، فأثناء التصوير داخل أحد القصور المهجورة يفاجئ فريق العمل أن القصر مسكون بالأشباح الحقيقية حيث تظهر صاحبة القصر لتورط البطل وباقي طاقم التصوير في مهمة مع الأشباح التي تسكن المكان.