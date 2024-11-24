من هولندا إلى مصر.. الخارجية تعلن عن قافلة طبية للأطباء المصريين بالخارج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:33 مساءً - قال السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إنه تم الاتفاق على تنظيم قافلة طبية من كبار الأطباء المصريين والهولنديين، لإجراء جراحات القلب في المستشفيات المصرية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتطوير الخدمات الصحية التي توفرها الدولة للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للاستفادة من خبرات وكفاءات المصريين بالخارج، للمساهمة في مجالات التنمية بمصر، وبناءً على التنسيق بين وزارتي الخارجية والصحة والسكان وجمعية الصداقة المصرية الهولندية.

وصرح السفير نبيل حبشي بأنه تنفيذاً لتوجيهات وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي بتكثيف الجهود للتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج، وتشجيعهم على دعم جهود التنمية في كافة المجالات بالدولة، فقد تم التواصل مع جمعية الصداقة المصرية الهولندية ووزارة الصحة والسكان من أجل تنفيذ مبادرة في المجال الطبي، وتتمثل في حضور وفد طبي مصري هولندي من المتخصصين في مجال جراحات القلب خلال شهر فبراير المقبل، لإجراء جراحات للمصريين غير القادرين، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل في حينه.

وأضاف نائب وزير الخارجية أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز الروابط مع المصريين بالخارج، وتوفير كافة أوجه الرعاية وتيسير الخدمات لهم بالداخل والخارج، وكذلك تشجيعهم على المساهمة في جهود التنمية في كافة المجالات.