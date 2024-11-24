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الرياضة - 09:17 - مشيرة خطاب عن رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب: مصر دولة عدل وأمان - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:17 - مشيرة خطاب عن رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب: مصر دولة عدل وأمان - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:17 - مشيرة خطاب عن رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب: مصر دولة عدل وأمان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:17 مساءً - أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه الرئاسة، يقدم خطوات إيجابية كبيرة لدعم المواطنين، موضحة أن مصر دولة عدل وأمان، وتدعم وتساند مواطنيها.

وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب خطوة رائعة، فالدولة ستظل تدعم هؤلاء المواطنين، لاسترجاع حياتهم الطبيعية».

وأشارت السفيرة مشيرة خطاب، إلى أن مصر تدعم حقوق الإنسان، مع وجود دستور عظيم يدعم المواطن المصري في المقام الأول، موجهة الشكر للرئيس السيسي بعد رفع أسماء 716 مواطنا من قوائم الإرهاب.

وتابعت: «نحتاج لعودة أبنائنا إلى حضن الوطن ليكونوا فاعلين ومنتجين ونافعين لأسرتهم ووطنهم مصر».

وكشفت السفيرة مشيرة خطاب، عن توقعها بإسقاط القضايا عن المفرج عنهم، وإسقاط جميع التهم وتحرير الأموال والقيود التي تقع عليهم.

واسترسلت: «يجب نزع أثر السجن على المفرج عنهم بتكاتف الأيادي ودعمهم»، لافتة إلى ضرورة بذل مجهود كبير لضمان عدم عودتهم لطرق غير شرعية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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