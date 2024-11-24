الرياضة - 10:59 - مائل للبرودة.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس الغد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:59 مساءً - الطقس.. كشف خبراء الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الاثنين 25 نوفمبر 2024، لافتين إلى أن الطقسالمائل للبرودة سيسود وقت النهار على القاهرة الكبرى.

الطقس في مصر

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص حالة الطقس غدا وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــا.

حالة الطقس غدا

وأكد خبراء الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا الاثنين، سيكون مائلا للبرودة وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعند دخول وقت الليل سيكون الطقس بارد على جميع الأنحاء.

الظواهر الجوية في طقس الغد

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية أنه يتوقع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد.

حالة البحر الأحمر والبحر المتوسط

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج سيتراوح بين 3: 5 أمتار والرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر ستكون مضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 2.5: 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 25 نوفمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 19 14 العاصمة الإدارية 20 13 6 أكتوبر 20 13 بنها 19 14 دمنهور 18 15 المنصورة 18 15 الزقازيق 20 15 شبين الكوم 21 15 طنطا 21 15 دمياط 20 16 بورسعيد 20 15 الإسماعيلية 20 15 السويس 20 14 العريش 17 12 رفح 17 13 رأس سدر 20 14 نخل 17 7 كاترين 18 6 الطور 21 14 طابا 23 16 شرم الشيخ 23 19 الإسكندرية 18 15 العلمين الجديدة 19 14 مطروح 19 15 السلوم 19 13 سيوة 20 12 رأس غارب 20 18 الغردقة 20 18 سفاجا 21 18 الأقصر 22 14 أسوان 22 15 الوادي الجديد 21 13 أبو سمبل 22 15