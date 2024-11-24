الدوري المصري، أحمد القندوسي يتوج كأفضل لاعب في مباراة سيراميكا والحدود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:54 مساءً - الدوري المصري، توج اللاعب أحمد القندوسي كأفضل لاعب في مباراة حرس الحدود ضد سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

تعادل سلبي بين حرس الحدود وسيراميكا

انتهت مباراة حرس الحدود أمام ضيفه سيراميكا كليوباترا بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ستاد المكس بالإسكندرية في ختام منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

شهد الشوط أول في أغلب فتراته سيطرة واستحواذا لصالح سيراميكا كليوباترا، وكان الأكثر خطورة على المرمى، ولكنه فشل في هز شباك حرس الحدود.

شهدت الدقيقة 16 تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي، ولكن تمر بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 39 تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب حرس الحدود محمود أبو جودة، ولكن كانت فى منتصف المرمى ذهبت بين أحضان حارس مرمى سيراميكا كليوباترا محمد بسام.

لم يختلف الحال كثيرا في الشوط الثاني والذي جاء مطابقا للشوط الأول، سيطرة وإستحواذ لصالح سيراميكا، ولكن بدون تهديد حقيق لمرمى حرس الحدود

احتسب حكم المباراة محمود ناصف 6 دقائق وقت بدل ضائع، ولكنها لم تشهد أي جديد، لينتهي اللقاء يبالتعادل السلبي، ويحصد كل فريق نقطة

أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا، كلمتك

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه لمواجهة نظيره حرس الحدود

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة حرس الحدود

وبدأ فريق سيراميكا كليوباترا مباراته أمام حرس الحدود بتشكيل يضم كلا من :

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر- احمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - أحمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

جلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - عبد الله مجدي - عبد الرحمن بودي - محمد توني - إسلام عيسى - محمد صادق - أيمن موكا - چون ايبوكا - مروان عثمان.

فريق حرس الحدود، كلمتك

تشكيل حرس الحدود أمام سيراميكا

أما فريق حرس الحدود فبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: فوزي الحناوي - إسلام أبو سليمة – كواسي إيسو - إبراهيم عبد الحكيم

الوسط: إيزي إيميكا – عمر فتحي – محمد أشرف "روقا" - محمد مصطفى

الهجوم: محمود أبو جودة – تريسور كارديولا

حرس الحدود يبحث عن النقطة الأولى له بالدوري

ويبحث حرس الحدود عن تحقيق أول نقطة له بالدوري المصري بعد العودة هذا الموسم إلي دوري الأضواء والشهرة، فيما يسعي سيراميكا لمواصلة انتصاراته بعد الفوز في الجولة الماضية علي الاسماعيلي 1-0.

حكام مباراة حرس الحدود ضد سيراميكا

ويدير لقاء الليلة بين سيراميكا وحرس الحدود طاقم حكام مكون من محمود ناصف حكم ساحة ورجب محمد حكم مساعد أول وصلاح محمد عفيفي حكم مساعد ثاني ومحمود منصور حكما رابعا ومصطفي مدحت حكم لتقنية الفيديو وأحمد لطفي حكم مساعد لتقنية الفيديو.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

بهذه النتيجة يحتل سيراميكا كليوباترا، المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، فيما يحتل حرس الحدود المركز الأخير بنقطة واحدة، وخاض كل منهما ثلاث مباريات حتى ألان في الدوري المصري.

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