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لم يقوم بها الرئيس صالح.. صندوق الطرق يوزع سيارات فارهه على المطبلين بعدن - أخبار كلمتك

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لم يقوم بها الرئيس صالح.. صندوق الطرق يوزع سيارات فارهه على المطبلين بعدن - أخبار كلمتك

لم يقوم بها الرئيس صالح.. صندوق الطرق يوزع سيارات فارهه على المطبلين بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 01:48 صباحاً - كلمتك/خاص:

فجر صحفي بارز قيام صندوق الطرق بعدن بتوزيع سيارات فارهه على المطبلين.
وقال ماجد الداعري:كيف..ولماذا تذهب نصف موازنات مشاريع صيانة الطرق سيارات لموظفي الصندوق وكبار النافذين الحكوميين والمطبلين.
ويستمر فساد الصندوق وسط صمت رئيس الوزراء بن مبارك الذي لم يتخذ اي خطوة لوقفه

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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