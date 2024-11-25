في جريمة مروعة.. الحوثيين يجبرون طفل من عدن على قتل نفسه في صنعاء(صورة) - أخبار كلمتك

أقدم الطفل وسيم عزيز مصلح(١٣ عام) في هذا الليلة على الإنتحار، في منزلة الكائن بحي المطار في صنعاء، وذالك تحت تهديد جماعة من الحوثيين بأن يقوم بقتل نفسه أو يقتل على أيديهم بحسب مصدر مقرب من الاسرة لكريتر سكاي.

وبحسب المصدر لان

الطفل وسيم فضل الانتحار دون أن يقتل على يدهم، بسبب خلاف بينه وبين شباب من أبناء الحي ينتمون لجماعة الحوثيين، والان جثته في الثلاجه .

واشار المصدر لكريتر سكاي بان خلاف حدث وقام قيادي حوثي بصفعه بوجهه وقهره امام الناس واعتقاله وبالسجن عذبوه حيث انه قام بقطع الشرائيين وشنق نفسه وعقب تهديده من الحوثيين بقتله.

والطفل وسيم من ام عدنية واب من صنعاء حيث تسبب الحادث بصدمة كبيرة لوالدته.